De Guindos alerta de una corrección bursátil si el escenario optimista no se cumple

"Las valoraciones son muy altas y los mercados están descontando un escenario en el que el conflicto no va a durar, la economía no va a sufrir mucho y la inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos va a impulsar la productividad", afirmó De Guindos ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, en Bruselas.

"Si ese escenario no se materializa, podría producirse un accidente que amplificaría el estrés y las tensiones en los mercados", advirtió.

Además, el vicepresidente identificó tres factores de riesgo para la estabilidad financiera: las elevadas valoraciones bursátiles, el escaso margen fiscal de los gobiernos europeos ante el nuevo gasto en defensa y la creciente complejidad del crédito privado.

Aunque los diferenciales se han mantenido "más o menos contenidos", advirtió que la situación requiere "un seguimiento muy atento" porque podría agravar el choque energético.

Sobre la política monetaria, De Guindos defendió que la actual incertidumbre sistémica hace "poco realista" el llamado 'forward guidance' (indicaciones prospectivas) y que un enfoque cauteloso y dependiente de los datos es el único viable en estas circunstancias.

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Para ilustrarlo, recurrió al lema del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, "partido a partido", trasladado a la jerga del banco central como "reunión a reunión".

Reconoció además que, "con el beneficio de la retrospectiva", el BCE "quizás debería haber actuado antes con más contundencia" durante el episodio inflacionario de 2021-22, aunque subrayó que la situación actual no es comparable.

El exministro de Economía español alertó asimismo de que Europa debe reforzar su autonomía estratégica ante el riesgo de que terceros puedan instrumentalizar sus dependencias tecnológicas y de pagos, y anunció que el próximo informe de estabilidad financiera del BCE -previsto para mayo- dedicará un capítulo íntegro al crédito privado.

De Guindos será sustituido el 1 de junio por el croata Boris Vujčić. La comparecencia de este lunes fue su última presentación del informe anual del BCE ante el Parlamento Europeo.