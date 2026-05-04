Defensoría del Pueblo de Venezuela se compromete a atender denuncias de presos políticos

"Se está armando una comisión especial para atender absolutamente todos los casos que están llegando. En dos semanas tenemos más de doscientos casos que estamos atendiendo", señaló el director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, Ignacio da Costa, a las afueras de la institución, en el centro de Caracas, a donde concurrieron los familiares.

Los manifestantes desplegaron una tela en la que se leía "liberen a los presos políticos" y cada uno sostenía una hoja con distintos nombres de estos detenidos.

Da Costa indicó que cada caso tendrá designado un defensor delegado; pues, según dijo, cada causa tiene sus particularidades que no pueden ser trabajadas desde lo colectivo.

Así mismo, el funcionario sostuvo que en los "próximos días" la Defensoría del Pueblo y el Ministerio para el Servicio Penitenciario se reunirán para tratar estos temas y hacer "las investigaciones concernientes".

"En varios de los casos, hemos logrado entrar a algunas de las prisiones y estamos coordinando hacer una estrategia global en todo el país", señaló Da Costa sin ofrecer mayores detalles sobre lo que encontraron en esos centros penitenciarios.

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El director ejecutivo de la Defensoría también se ofreció a coordinar reuniones de trabajo con cada familiar de un preso político "para que tengan una respuesta acertada con cada uno de ellos".

Por su parte, Massiel Cordones, familiar del preso político José Ángel Barreno, denunció que se mantiene el trato inhumano contra estos detenidos y que no han recibido respuesta por parte de las autoridades sobre estas denuncias que hicieron hace más de dos semanas.

Igualmente, Cordones aseguró que a los detenidos los han rociado con gas pimienta por querer hablar o porque piden salir al patio de la cárcel a tomar el sol, lo que calificó de trato cruel.

El pasado 15 de abril, decenas de familiares y activistas de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunciaron, ante el Ministerio Público venezolano (MP, Fiscalía), las torturas que, aseguraron, han recibido estos detenidos en varias cárceles del país caribeño.

Andreína Baduel, activista y hermana del preso político Josnars Baduel, dijo entonces a la prensa que no habían recibido respuesta de la represión registrada una semana antes dentro de la cárcel Rodeo I, a las afueras de Caracas, donde una protesta de detenidos extranjeros terminó entre gases y maltratos, según denunciaron familiares.

Ese mismo día, la Fiscalía informó que recibió esta denuncia y reiteró que se mantendrá vigilante para asegurar que se cumplan las garantías y el debido proceso.