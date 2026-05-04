Demi Moore y el chileno Diego Céspedes en el jurado de Cannes

Junto a ellos, la actriz irlandesa-etíope Ruth Negga, la realizadora belga Laura Wandel, la cineasta china Chloé Zhao, el actor marfileño-estadounidense Isaach de Bankolé, el guionista escocés Paul Laverty y el intérprete sueco Stellan Skarsgard completan el jurado que otorgará la Palma de Oro de esta 79 edición.

Los organizadores del festival recordaron que Moore, nominada a los Óscar y productora, ya vio como la película 'La sustancia' ('The Substance'), en la que era protagonista, se hizo con el premio al mejor guion en Cannes en 2024.

Céspedes, por su parte, se alzó en la pasada edición con el premio de la sección paralela Un certain regard con 'Una misteriosa mirada del flamenco', su primer largometraje.

"Una de las voces emergentes del cine latinoamericano, creador de relatos íntimos y políticamente comprometidos en torno al deseo, la identidad y las familias", según los organizadores.

Céspedes es ya un habitual del certámen de la Costa Azul. En 2018 se alzó con el premio de la sección Cinéfondation con su corto 'El verano del león eléctrico' y cuatro años más tarde estrenó en la Semana de la Crítica 'Las criaturas que se derriten bajo el Sol'.

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"Proyectadas en San Sebastián, Sundance y Toronto, sus películas obtienen recompensas y selecciones en festivales internacionales de primer plano", agregó Cannes, que alabó su capacidad para "mezclar los fantástico con lo cotidiano" para "explorar espacios marginales y comunidades emocionales en un lenguaje visual singular".

Céspedes trabaja ahora en su segundo largometraje, 'The Case of a Boy Who Lost His Heart'.

Los organizadores también se refieren a Laverty, colaborador habitual de la cineasta española Icíar Bollaín, con quien creó 'Y también la lluvia', que se alzó con el premio del Público Panorama en Berlín y fue candidata al Óscar a la mejor película extranjera en 2012, además de 'El olivo' (2016) y 'Yuli' (2018).