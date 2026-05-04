Director de OIT destaca ante Orsi el buen diálogo de sindicatos y empresarios en Uruguay

Así lo indicó el ministro uruguayo de Trabajo, Juan Castillo, en una rueda de prensa en la sede del Poder Ejecutivo, tras el encuentro en el que también participó el canciller Mario Lubetkin.

"Valora -y hoy lo repitió- muy altamente el nivel de relacionamiento entre los actores del mundo del trabajo, particularmente el nivel del movimiento sindical, la seriedad de los planteos, la profundidad de los planteos en la demanda del movimiento sindical y también de las cámaras empresariales", detalló Castillo.

En ese sentido, el jefe de la cartera uruguaya de Trabajo agregó que Houngbo "hizo varias valoraciones en torno a esa rara forma de relacionamiento y de respeto entre las autonomías de cada una de las partes, a tal punto de valorarlo como algo altamente destacable en el mundo".

Castillo también contó que el director de la OIT tuvo la oportunidad de ver el mensaje emitido en cadena nacional el pasado 1 de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores y expresó, en ese sentido, que "se sentía identificado con los puntos colocados en el debate".

"Sabe que los temas que discutimos en Uruguay no son muy distintos a los que se discuten en otras partes del mundo", indicó el alto funcionario uruguayo, quien hizo referencia a la inteligencia artificial, las plataformas, la reducción de la jornada laboral y otros temas "que están en la agenda a nivel a nivel mundial".

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Durante su visita al país sudamericano, Houngbo también se reunirá con la vicepresidenta uruguaya, Carolina Cosse.

La Organización Internacional del Trabajo eligió el 25 de marzo de 2022 como director general al togolés Houngbo, quien de esa forma se convirtió en el primer africano en ocupar ese cargo.