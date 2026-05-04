eBay sube un 6 % en bolsa tras la oferta de GameStop y entre dudas de los inversores

Los títulos de eBay se situaron por encima de los 110 dólares, todavía lejos de los 125 dólares por acción propuestos por GameStop en su oferta, una diferencia que sugiere que los inversores dudan de que la transacción llegue a completarse, según el medio CNBC.

Por su parte, GameStop cayó un 6,18 % tras la apertura de Wall Street.

La propuesta, anunciada el domingo por la compañía en un comunicado, combina efectivo y acciones a partes iguales y llega después de que GameStop haya ido acumulando una participación cercana al 5 % en el capital del grupo de comercio electrónico.

Sin embargo, la capacidad financiera de GameStop fue uno de los principales focos de preocupación en el mercado, dado que su capitalización bursátil ronda los 12.000 millones de dólares, frente a los aproximadamente 46.000 millones de eBay, agregó CNBC.

El consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, defendió este lunes la operación y aseguró que la compañía puede emitir acciones adicionales para financiar la compra, además de recurrir a su liquidez y a financiación comprometida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, eBay confirmó en un comunicado haber recibido la oferta y señaló que su consejo de administración la evaluará.

La empresa ha tratado de adaptarse a los cambios en el comercio electrónico y a la competencia de plataformas como Amazon o nuevos actores del mercado de segunda mano, con una estrategia centrada en nichos como los artículos de colección.

La oferta, de carácter preliminar y no vinculante, se produce en paralelo a los planes de eBay para reforzar su posicionamiento en el mercado de segunda mano, tras anunciar la compra de la plataforma de moda Depop por unos 1.200 millones de dólares.