EE.UU. mantiene alrededor de 85.000 soldados en Europa con más de 40 bases

Según datos del Centro de Datos de Personal de Defensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos (Defense Manpower Data Center, en inglés), aproximadamente 68.000 militares activos estaban destinados de forma permanente en bases estadounidenses en Europa a diciembre de 2025.

Esta cifra no incluye las fuerzas rotacionales enviadas en misiones de despliegue o refuerzo y ejercicios. A comienzos de 2025, el Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) cifraba en cerca de 84.000 el total de efectivos en el continente, una cifra que ha oscilado entre 75.000 y 105.000 desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Por países, Alemania concentra la mayor presencia, con unos 36.400 militares activos, de los cuales cerca de 23.000 pertenecen al Ejército de Tierra y más de 12.000 a la Fuerza Aérea.

Italia alberga unos 12.600 soldados, con bases en Vicenza, Aviano, Nápoles y Sicilia, y el Reino Unido acoge en torno a 10.156 efectivos activos, principalmente de la Fuerza Aérea.

España, con instalaciones navales y aéreas en Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), cerca del Estrecho de Gibraltar, contaba a diciembre de 2025 con 3.814 militares destinados de forma permanente, según el DMDC.

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En Turquía, hay desplegados más de 1.600 militares permanentes y Polonia acoge 369 efectivos permanentes, aunque las fuerzas rotacionales financiadas por la Iniciativa de Disuasión Europea elevan esa cifra hasta cerca de 10.000 hombres. Otros países del continente europeo con menores contingentes aumentan el despliegue estadounidense a los citados 68.000 efectivos.

Como curiosidad, el interés de Washington en el valor geoestratégico de Groenlandia ha ido aumentado en los últimos años y en estos momentos hay allí destinados unos 200 militares en su única base, la Pituffik Space Base, antes conocida por Thule Air Base.

Las rotaciones de larga duración, o unidades que se despliegan por periodos de entre 9 meses a un año y con destacamento habitual en países como Polonia o los Bálticos, suman aproximadamente entre 15.000 y 20.000 efectivos al contingente fijo, elevando el total a los alrededor de 85.000 soldados con presencia en Europa.

Más de 40 bases militares estadounidenses se extienden por el continente, desde el noroeste de Groenlandia hasta la frontera de Turquía con Rusia, con la mayor concentración en Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido.

La red de instalaciones militares estadounidenses en Europa incluye 31 bases permanentes y 19 emplazamientos adicionales a los que el Departamento de Defensa tiene acceso, que abarcan bases aéreas, estaciones navales, guarniciones del Ejército de Tierra, sistemas de defensa antimisiles y centros de vigilancia.

Las instalaciones cumplen funciones que van de la logística y el entrenamiento conjunto con aliados a la custodia de armamento nuclear: en la base alemana de Büchel, por ejemplo, se gestionan entre diez y veinte bombas nucleares B-61.

Ramstein, en Alemania, es la principal base aérea de EE.UU. en Europa y la sede del Mando de Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África (USAFE-AFAFRICA). Acoge a más de 16.200 militares, civiles y contratistas y forma parte de la Comunidad Militar de Kaiserslautern, la mayor concentración de población militar estadounidense en el extranjero, con 56.000 personas en total.

En el Reino Unido, la base de RAF Lakenheath alberga al 48.º Ala de Cazas y cuenta con aproximadamente 5.177 militares activos y 2.700 civiles británicos y estadounidenses. RAF Mildenhall, base hermana de Lakenheath, acoge unos 3.000 militares activos.

En Italia, la base aérea de Aviano da soporte al único ala de caza estadounidense al sur de los Alpes y es un nodo clave de la potencia aérea de la OTAN en el sur de Europa, con unos 10.000 individuos entre militares, civiles y dependientes.

En España, la base de Rota (Cádiz) es la instalación de mayor peso estratégico. En ella residen y trabajan cerca de 7.000 estadounidense entre personal militar, familiares y personal civil, y está inmersa en obras de ampliación para acoger un sexto destructor que complete el escudo antimisiles multicapa impulsado por Washington.

La base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) completa el dispositivo español como plataforma logística y de respuesta rápida, con acceso directo a los teatros africano y mediterráneo.

Francia representa el caso singular del mapa militar europeo. En 1966, el presidente Charles de Gaulle retiró a Francia del mando militar integrado de la OTAN y exigió el cierre de todas las bases aliadas en suelo francés. El último contingente de fuerzas extranjeras de la OTAN abandonó Francia en octubre de 1967, tras 17 años de presencia. En 2009, bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, Francia reingresó en el mando integrado de la OTAN, pero sin reabrir bases militares extranjeras en su territorio.