El 68 % de mexicanos aprueban a Sheinbaum, el nivel más bajo desde el inicio de su gestión

De acuerdo con el sondeo, difundido este lunes, el nivel de aprobación es dos puntos menor que el que obtuvo en marzo, y 17 puntos menos que en febrero de 2025 (85 %), cuando obtuvo la calificación más elevada desde que inició su administración el 1 de octubre de 2024.

Mientras que la desaprobación alcanza el 32 %, tres puntos porcentuales más que en marzo, y 17 puntos más de lo que obtuvo en los meses de enero, febrero y marzo de 2025, cuando la desaprobaron el 15 % de los encuestados.

De acuerdo con la encuesta, el viaje de la presidenta a España, para acudir a la Cumbre en Defensa de la Democracia, obtuvo 55 % de opinión favorable; mientras que la noticia del derrame de Pemex, y que no se haya informado al respecto alcanzó 72 % de opiniones desfavorables.

Respecto a las percepciones de desempeño de gobierno, la encuesta registró por segundo mes consecutivo una baja en la opinión favorable sobre el manejo de la economía al llegar a 48 %, siete puntos menos que el 55 % que logró en marzo.

La encuesta también registró una baja sustancial en la percepción de desempeño en materia de seguridad pública, al pasar de 42 a 32 %, 10 puntos menos entre marzo y abril. Y hubo una ligera baja en la opinión favorable respecto a los apoyos sociales, de 70 a 67 % en ese mismo lapso.

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En contraste, la encuesta mostró una mejoría en las percepciones de desempeño en materia de corrupción, al subir de 19 a 31 % las opiniones favorables en el último mes, aunque una mayoría de 59 % continuó expresando opiniones negativas.

En el sondeo realizado a 800 mexicanos, el 51 % consideró que la inseguridad pública sigue siendo el principal problema del país.

Una buena parte del sondeo se realizó antes de que autoridades norteamericanas solicitaran la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, e incluso antes de que se diera la noticia sobre la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en el estado de Chihuahua.

Finalmente, en cuanto a la relación entre Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 37 % de los encuestados la calificaron como “muy bien” o “bien”; mientras que el 47 % señalaron que está “mal” o “muy mal”.

La encuesta realizada por el medio mexicano del 16 al 21 y del 22 al 28 de abril, tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,5 %.