El brent se dispara un 5,82 %, hasta 114,4 dólares, ante las nuevas tensiones en Ormuz

A las 18.30 hora española (16.30 GMT) y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el petróleo de referencia en Europa sube el 5,82 %, hasta 114,47 dólares, aunque minutos previos ha llegado a tocar los 115,3 dólares.

El brent ha comenzado a subir con fuerza después de que un ataque con drones lanzado desde Irán provocara un "gran incendio" en una zona industrial de Emiratos Arabes Unidos.

Además, Estados Unidos ha iniciado este lunes la operación denominada 'Proyecto Libertad' destinada a liberar las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní.

La operación, anunciada este fin de semana por el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue rechazada por Teherán, que advirtió de que cualquier buque debe coordinarse con sus autoridades para "garantizar su seguridad".

Según Trump, esta misión movilizará más de un centenar de aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares.

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Estados Unidos informó este lunes de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, hecho que la Guardia Revolucionaria iraní ha negado.

De la misma manera, Washington también negó la información de la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, en la que se afirmaba que Irán habría atacado un buque estadounidense.

Durante la tarde, el Gobierno de Corea del Sur anunció que está investigando una posible agresión contra un buque de bandera panameña y operado por una naviera surcoreana en Ormuz y afirmó que no se han registrado víctimas.

De la misma manera que el brent, el barril del petróleo intermedio de Texas, de referencia en Estados Unidos, sube el 3,56 %, hasta 105,57 dólares.

El gas natural de referencia en Europa también sube hasta los 48,97 euros el megavatio hora, un 6,19 % más que al cierre del viernes.