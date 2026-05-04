El Ejército iraní asegura que lanzó disparos de aviso a buques de EEUU en Ormuz

Destructores estadounidenses trataban de acercarse al estrecho de Ormuz en el mar de Omán y fueron advertidos en varias ocasiones por radio “del riesgos de violar el alto el fuego” reinante entre los dos rivales, informó el Ejercito iraní en un comunicado.

Según la versión de Teherán, los buques estadounidenses ignoraron los repetidos avisos iraníes, por lo que abrieron fuego a modo de advertencia.

“Tras ignorar la advertencia inicial los destructores estadounidenses-sionistas fueron nuevamente advertidos por la Armada del Ejército con disparos de advertencia con misiles de crucero, cohetes y drones de combate en las inmediaciones de las embarcaciones enemigas agresoras”, indicaron los militares iraníes.

El anuncio del Ejército iraní se produce después de que medios del país persa informaran esta mañana del ataque contra buques estadounidenses, lo que ha negado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

"Ningún navío estadounidense ha sido alcanzado. Las fuerzas estadounidenses siguen apoyando la operación 'Project Freedom' y el bloqueo naval de los puertos iraníes", indicó en la red X el Comando Central, encargado de las operaciones militares en Oriente Medio.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el llamado 'Project Freedom' para que las Fuerzas Armadas estadounidenses "guíen" barcos mercantes a través del estrecho de Ormuz, aunque eso no incluiría una escolta militar formal de los navíos.

El mandatario estadounidense aseguró que cualquier interferencia con la operación para permitir el tránsito de navíos atrapados en el Golfo Pérsico por el conflicto "será tratada por la fuerza”.

El Ejército iraní ha rechazado ese anuncio y ha advertido que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que traten de atravesar el estrecho de Ormuz serán atacados.