El ELN propone al próximo Gobierno de Colombia un "acuerdo nacional" para buscar la paz

"El ELN, por convicción de paz, desde 1989 definió democráticamente dialogar para buscar una salida política al conflicto y, desde entonces, jamás se ha levantado de las mesas establecidas. El ELN ratifica al próximo Gobierno (...) su propuesta de construir un acuerdo nacional, en un proceso amplio y democrático con la participación de la sociedad", señaló la guerrilla en un comunicado.

El Gobierno colombiano y el ELN reanudaron en noviembre de 2022 en Caracas los diálogos de paz, pero las negociaciones quedaron paralizadas en el primer semestre de 2025 tras nuevas acciones violentas atribuidas a esa guerrilla en el Catatumbo y otras zonas fronterizas con Venezuela.

El 24 de julio pasado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dio por rotas las conversaciones al cuestionar la falta de voluntad de paz del ELN. Pese al estancamiento, el mandatario manifestó recientemente su intención de reiniciar los contactos y "probar la paz", en respuesta a mensajes del jefe negociador del ELN, alias Pablo Beltrán.

Según la organización InSight Crime, el ELN opera en al menos 231 municipios en 19 departamentos de Colombia y sus principales bastiones se encuentran en los departamentos de Chocó; Norte de Santander, donde está ubicado el Catatumbo, y Arauca, fronterizo con Venezuela.

El presidente Petro reiteró en diciembre pasado su llamado al ELN para retomar los diálogos de paz, suspendidos desde hace un año, y les urgió a "dar el paso definitivo" hacia el fin del conflicto armado.

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Sin embargo, la guerrilla señaló hoy que Petro "incumplió lo pactado" en la mesa de negociaciones y usando "la perfidia para sacar ventajas militares e imponer viejas lógicas buscando la desmovilización, terminó haciendo naufragar el proceso".