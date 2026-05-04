El retiro de visas, la medida de EE.UU. que alcanza a medios y políticos en Costa Rica

El último episodio ocurrió el fin de semana cuando el diario La Nación, uno de los medios más importantes de Costa Rica con 79 años de existencia y al que Chaves suele criticar públicamente, anunció que a los miembros de su junta directiva les fue retirada la visa.

"Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a 'La Nación' durante 79 años", publicó el diario, que calificó como "inédito en la historia reciente de Costa Rica" que se retire la visa a los miembros de la junta directiva de un periódico "generalista e independiente".

La exprimera dama (2018-2022) y diputada opositora centroizquierdista Claudia Dobles, remitió este lunes una carta a la presidenta electa, Laura Fernández, y al canciller, Arnoldo André, preguntando si el Gobierno tuvo injerencia en el retiro de visas.

El Colegio de Periodistas, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), y el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica emitieron un pronunciamiento en el que solicitaron al Gobierno costarricense pedir explicaciones a Estados Unidos.

"Si esta decisión se basa en su posición crítica frente a este Gobierno sería una señal preocupante más para nuestro sistema democrático", indicó el pronunciamiento.

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El retiro de visas a funcionarios costarricenses comenzó después de una visita que realizó a San José el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en febrero de 2025, durante la cual advirtió de sanciones a quienes colaboraran con actores extranjeros que representen una amenaza para Estados Unidos.

Entre las personas que perdieron el visado se encuentra el Premio Nobel de la Paz y expresidente costarricense Óscar Arias (1986-1990; 2006-2010), constante crítico de las políticas estadounidenses; su hermano Rodrigo Arias, a quien le retiraron la visa siendo presidente del Congreso; los magistrados de la Sala Constitucional, Paul Rueda y Fernando Cruz, así como otros exdiputados de oposición.

Ante lo sucedido con 'La Nación', Óscar Arias lanzó críticas en redes sociales a Trump y Chaves, y aseguró que el común denominador de los costarricenses a quienes les ha revocado su visa es ser personas que no simpatizan con el gobierno o que en algún momento discreparon con alguna de sus posiciones.

"El gobierno de Trump y el de Rodrigo Chaves piensan de manera muy parecida ya que creen que nadie los puede criticar: al adversario, rival u opositor se le llama enemigo. A quien se atreve a criticar o discrepar con el gobierno de Chaves y de Donald Trump se le trata de silenciar con difamaciones, insultos, mentiras o calumnias", manifestó Arias.

Chaves, quien terminará su Gobierno el próximo 8 de mayo, ha sido cercano a la Administración Trump, con la que ha firmado acuerdos para recibir migrantes deportados y para integrar la iniciativa 'Escudo de las Américas' para la lucha contra el narcotráfico.

En su momento y en medio de su guerra comercial, la administración Trump impuso a Costa Rica un arancel del 15 %, superior al 10 % aplicado al resto de Centroamérica con la excepción de Nicaragua (18 %).