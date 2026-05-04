Embraer logra el primer pedido del carguero militar C-390 en Oriente Medio con los EAU

Río de Janeiro, 4 may (EFE).- El fabricante brasileño de aviones Embraer anunció este lunes la venta de 10 cargueros militares C-390 Millennium para el sector de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y el compromiso de adquisición de otros 10, lo que representa el primer pedido de este modelo en el Oriente Medio.