Emiratos dice haber derribado 3 misiles lanzados desde Irán por primera vez desde tregua

"Se detectaron cuatro misiles de crucero procedentes de Irán que se aproximaban al país. Tres fueron interceptados con éxito sobre aguas territoriales emiratíes, mientras que el cuarto cayó al mar", dijo el departamento en un comunicado, en el que confirmó que los estruendos que se escucharon "fueron resultado de los exitosos derribos".

Asimismo, afirmó que "el sistema de defensa aérea de EAU está combatiendo activamente las amenazas de misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV)", sin aportar más información.

Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre el objetivo del ataque, si bien Interior emiratí ya emitió hace unas horas otra alerta vía SMS a los residentes del país en la que advertía de "potenciales amenazas de misiles" y pedía a la población que se resguardara en un lugar seguro.

Poco después de esa primera alerta, que fue recibida por EFE, el departamento afirmó que la situación había vuelto a la normalidad.

Esta es la primera vez que Emiratos anuncia que está respondiendo a un ataque desde la entrada en vigor de la tregua entre Estados Unidos e Irán el 8 de abril, un pacto que puso fin a los ataques iraníes de represalia por la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero contra la República Islámica.

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Tras la aplicación del pacto, varios países del golfo Pérsico han denunciado unos pocos lanzamientos de ataques contra sus territorios, si bien estos han sido atribuidos a milicias proiraníes de Irak y a otros grupos armados aliados de Teherán.

Las acciones de este lunes contra Emiratos tienen lugar en el mismo día en el que Abu Dabi denunció un ataque "terrorista iraní" con dos drones contra un buque cisterna perteneciente a la compañía estatal de petróleo emiratí, ADNOC.

Posteriormente, el asesor diplomático del presidente de Emiratos, Anwar Gargash, advirtió de que "la amenaza iraní" en Oriente Medio "no puede ignorarse", al tiempo que denunció "los actos de piratería marítima de Irán" tras el ataque contra el buque de ADNOC y en un momento en el que Abu Dabi está endureciendo su discurso contra Teherán.