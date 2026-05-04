Eros Ramazzotti conquista el Movistar Arena de Madrid y lo hace su "cosa más bella"

Este fue su segundo concierto en España tras el ofrecido el pasado 2 de mayo en Barcelona, dentro de 'Una historia importante World Tour', la gira que marca su regreso a los escenarios internacionales y que culminará en Valencia el 4 de mayo de 2027.

"¡Esta noche es Madrid!", exclamó Ramazzotti, visiblemente emocionado, en un 'show' en el que no tardó en meterse al público en el bolsillo; bajó al ruedo varias veces y estrechó la mano de sus seguidores durante varios minutos, dejándose abrazar y tomándose fotos con el público, que le grababa atónito.

A lo largo de la noche tampoco faltaron los momentos instrumentales: él mismo protagonizó un inesperado solo de percusión, mientras que varios integrantes de su banda regalaron intervenciones al saxofón y al piano.

Ramazzotti cantó en italiano, español e inglés, alternando registros y épocas de su carrera. De hecho, en 'Si bastasen un par de canciones' convirtió el recinto en un cielo estrellado gracias a las miles de linternas encendidas por el público durante un 'hit' que desembocó en otro potente solo de guitarra eléctrica.

En 'Otra como tú', creó uno de esos momentos que solo regala la música en directo al reinterpretarla en clave reggae, para después enlazarla con fragmentos de 'No Woman, No Cry' junto a sus tres coristas, ante un público eufórico.

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El momento más esperado del espectáculo llegó, cómo no, al final con 'La cosa más bella'. El cantante la interpretó en su versión en castellano e hizo sacar las últimas voces que aún quedaban rezagadas entre el público, convirtiéndola en un tema compartido que casi impedía a la propia voz de Ramazzotti escucharse entre la gente.

Ramazzotti, a pesar de haber publicado -y cantar en directo- numerosas composiciones en español, no domina demasiado bien el idioma, algo reconocido por él mismo con humor.

"Mi castellano es una mierda", aseguró ante las risas de la gente, "pero me gusta mucho. Mi madre era española, se llamaba Molina de apellido", contó después.

La gira del ganador de dos World Music Awards continuará a lo largo del año por ocho escenarios de Italia y nueve de Latinoamérica, con paradas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México; San José, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, entre otros, antes de regresar a Europa en 2027.

Ramazzotti anunció, además, un nuevo concierto en el Movistar Arena madrileño para el 30 de abril de 2027, cuyas entradas salieron a la venta este mismo lunes.

Este tour, que toma su nombre de una de sus canciones más emblemáticas, 'Una storia importante', celebra el vínculo entre el artista y sus seguidores, un lazo que perdura en el tiempo y atraviesa generaciones y fronteras.

Eros Ramazzotti, con más de 80 millones de discos vendidos y más de 9.300 millones de reproducciones globales en plataformas de streaming, es uno de los artistas más exitosos y reconocidos a nivel mundial.

A lo largo de su carrera ha sido galardonado con prestigiosos premios, incluidos los World Music Awards, los MTV Europe Music Awards y múltiples discos de platino y oro, reflejo de la trascendencia de su música y de su capacidad para conectar con públicos de todas las edades.