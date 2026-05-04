España celebra 40 años en la UE destacando la unión en momentos frágiles de grandes miedos

Así lo subrayó este lunes la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, en un acto en Madrid que hizo balance de esas cuatro décadas de pertenencia y donde destacó el tener valores y creencias comunes "en momentos frágiles como este, de gran demagogia, gran frustración y grandes miedos".

España ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986, junto con Portugal.

El secretario de Estado de España para la UE, Fernando Sampedro, aseguró que el país ha contribuido en Europa con "un liderazgo en un modelo económico-social justo y sostenible", en ser un "referente en igualdad" y "liderando la apuesta por la transición verde".

Pero también destacó el "liderazgo en política internacional, con su compromiso por el multilateralismo y salvando la dignidad de Europa": "Pidiendo el respeto a la legalidad internacional en Ucrania, Palestina, Irán y Líbano y diciendo alto y claro: no a la guerra".

"Cuando hablo de España hablo de un país transformado por la Unión y que ahora en retorno está transformando Europa", destacó por su parte la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, quien recordó que la UE nació "por la idea del nunca más, con la simple pero revolucionaria idea de que los intereses comunes, las instituciones comunes y las normas comunes harían imposible una guerra".

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Esos valores son los que "siguen atrayendo a pesar de lo que dicen los que quieren vernos fracasar", destacó la comisaria apuntando directamente a Rusia y sus aliados, a "fuerzas populistas" dentro de los mismos países miembros y también al movimiento MAGA que apoya e impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump.

Ante esto, Ribera incidió en que la UE se "ha posicionado con rotundidad en la necesidad de desescalar" el conflicto con Irán, a pesar de ser un país "en las antípodas de los valores europeos".

"Estamos enfrentando, una vez más, un terremoto geográfico. La guerra rusa contra Ucrania ha trastocado nuestras suposiciones sobre la seguridad europea. Al mismo tiempo, presenciamos el colapso del orden basado en normas y el surgimiento de un mundo en el que se explotan las debilidades y se instrumentalizan las dependencias", añadió Kos.

Por ello, la comisaria apostó por "reestructurar nuestro continente de manera que se salvaguarden la paz, la democracia, la prosperidad y la seguridad, para construir una Europa que pueda actuar de forma independiente y defender sus propios intereses en un mundo de grandes potencias".

En esa necesidad de cambios, Ribera apuntó a la necesidad de "reequilibrar lo local y lo global" para conseguir "ser capaces de tener una autonomía suficiente como para ganar esa libertad, esa soberanía y generar prosperidad".

"Europa tiene una obligación, una responsabilidad especial en este momento de caos, incertidumbre, turbulencia y miedo", dijo Ribera, que añadió que los europeos merecen "que se encuentre el camino para seguir aportando para recuperar y modernizar el proyecto inicial" y subrayó que hay "voluntad de encontrar soluciones razonablemente".

"Nada está escrito, más nos vale ser optimistas y escribir las cosas como queramos que sean", zanjó la representante europea. "Ver los problemas y escribir soluciones juntos es lo mejor que nos puede pasar".