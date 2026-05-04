Familiares están disconformes con el ritmo de la búsqueda de desaparecidos en Uruguay

Así lo indicó a la prensa Ignacio Errandonea, quien participó de la reunión junto a Silvia Bellizzi, Javier Tassino y Graciela Montes de Oca.

"Va lento, no hay información nueva. El acceso a los archivos se está trabajando pero se está trabajando de forma lenta por trabas burocráticas", dijo Errandonea y calificó como "inadmisible que haya pasado un año de Gobierno" y esto no se haya resuelto.

La asociación entiende que es el presidente de la República quien debe dar la orden para que las Fuerzas Armadas den información sobre el paradero de los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar que Uruguay vivió en el período 1973-1985, un pedido en el que insistieron y al que Orsi respondió diciendo que lo estaba "estudiando".

"También solicitamos que como Poder Ejecutivo se solicite a toda la ciudadanía que posea información que la presente", añadió Errandonea.

Al ser consultado sobre los motivos que han hecho que el Gobierno no avance en ese sentido, Errandonea dijo que "se trata de evitar confrontar con las Fuerzas Armadas".

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En 2024, Uruguay confirmó que los restos hallados en junio de 2023 durante el trabajo de búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura llevado a cabo en el Batallón 14 del Ejército pertenecían a Amelia Sanjurjo Casal.

Pocos meses después, nuevos restos humanos fueron hallados en el mismo lugar y en septiembre se confirmó que pertenecían al detenido desaparecido durante la dictadura Luis Eduardo Arigón Castel.

Dentro de Uruguay, también fueron encontrados e identificados anteriormente los restos de los desaparecidos Roberto Gomensoro, Ubagésner Chaves, Fernando Miranda, Eduardo Bleier, Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente.

En 2025, los restos de Ricardo Altamirano Alza, un uruguayo desaparecido en Argentina durante la dictadura, fueron identificados gracias a una investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Así lo anunció la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en un comunicado en el que detalló que la tumba del cementerio de Santa Mónica (provincia de Buenos Aires) en la que se encontraba había sido exhumada en noviembre de 2009.

Allí fueron encontrados los restos de dos hombres, muertos por disparos de armas de fuego. No obstante, "la identificación en ese momento no fue posible por insuficiencia de muestras".