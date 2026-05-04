Familias de peruanos reclutados por Rusia exigen al Gobierno de Perú negociar devoluciones

No obstante, las familias de los ciudadanos de Perú que siguen en medio de este conflicto exigieron al Gobierno que inicie negociaciones con las autoridades rusas para su devolución, al afirmar que quedan presuntamente más de seiscientos.

Los tres peruanos que volvieron este lunes lo hicieron gracias a un salvoconducto emitido por la Embajada de Perú en Moscú, luego de haber escapado y llegar a la sede diplomática a solicitar refugio, según explicaron los abogados Percy Medina, Marcelo Tataje y Angie Mendoza, quienes asumieron la defensa legal de los familiares afectados.

Al llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en un vuelo procedente de Ámsterdam, los tres repatriados se retiraron sin hacer declaraciones.

Medina explicó a periodistas que al menos uno de ellos sufre estrés postraumático causado por la guerra.

En ese sentido, el letrado instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a que "empiecen las negociaciones (con Rusia) para repatriar a los peruanos".

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"Hay más de seiscientos allá. Este domingo se celebra el día de la madre y ninguna de estas madres va a poder celebrarlo. El canciller va a poder hacerlo. ¿Estos no son peruanos?", señaló el abogado al recordar que a Ecuador le tomó más de medio año repatriar a ochenta ecuatorianos en circunstancias similares.

De acuerdo con los abogados, hay presuntamente una quincena de peruanos fallecidos y otros ocho heridos en medio del conflicto.

El abogado Tataje explicó que tienen ubicado un caso de un peruano que se escapó y la embajada le respondió que no podía hacer nada por él, pues debía volver a su cuartel a reclamar el pasaporte que le retiraron, pero cuando hizo esto volvieron supuestamente a retenerlo.

"Es una vida que podríamos haber salvado y hoy estar celebrando su regreso", lamentó el defensor, quien criticó a la Cancillería por haber anunciado un grupo de trabajo ad hoc para seguir este asunto sin que hasta el momento se hayan comunicado con ellos.

Junto a otras madres que llegaron este lunes al aeropuerto estaba Yuli, quien denunció que perdió contacto con su hijo de 21 años desde el pasado viernes.

"El viernes se despidió. Nos dijo que no se iba a comunicar en un mes o en semanas. No sabía cuándo se iba a poder volver a comunicar porque lo iban a llevar a primera línea", comentó la mujer.

Yuli afirmó que su hijo no es policía ni militar, simplemente un vigilante que fue llevado para supuestamente cumplir esa función, y al que le hicieron firmar un contrato indefinido.

"Realmente no sé cómo está ahora mi hijo. Es traumático", concluyó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Embajada de Rusia en Lima que informe sobre el estado y ubicación de una lista peruanos actualmente en territorio ruso, mientras que la Fiscalía de Perú ha iniciado indagaciones con un presunto caso de trata de personas.