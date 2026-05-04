Fico y Zelenski liman asperezas en Ereván tras las diferencias por el oleoducto Druzhba

"Hemos acordado celebrar una reunión conjunta de gobiernos a finales de junio. Tendrá lugar en Bratislava o en Kiev", declaró Fico en un comunicado de la Oficina del Ejecutivo, donde añadió que este formato da "resultados concretos", como crear conexiones de transporte entre ambos países.

"Somos vecinos, debemos cuidar las buenas relaciones", subrayó el primer ministro eslovaco, que hace unas semanas amenazó con bloquear el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev si no reanudaba el bombeo de petróleo de origen ruso por el oleoducto Druzhba.

"Eslovaquia apoya a Ucrania en el acceso a la UE y está preparada en asistirnos en este camino", señaló por su parte Zelenski en un mensaje en X.

El suministro del Druzhba se reanudó el 23 de abril, después de que Kiev explicara que el oleoducto había sido dañado durante una ataque ruso con drones a finales de enero.

En estos casi tres meses sin suministro por el Druzhba se produjo una escalada en las críticas de Fico a Kiev, por poner supuestamente en peligro la seguridad energética de Eslovaquia, y llevó a Bratislava a dejar de exportar gasolina al país vecino y negarle la asistencia energética durante los apagones causados por la guerra.

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En medio de las tensiones, Fico especuló sobre posibles trabas a Ucrania durante las conversaciones de acceso a la UE, en línea con las posiciones defendidas por el saliente primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán.

Una primera conversación telefónica entre Fico y Zelenski ya tuvo lugar el sábado y en ella el primer ministro eslovaco aseguró que respalda las ambiciones ucranianas de entrar en la UE.

Fico compartió este lunes una imagen en redes sociales desde Ereván junto a los primeros ministros de Polonia, Donald Tusk, y de República Checa, Andrej Babis, con el mensaje: "Los tres mosqueteros esperan al cuarto y al revival del V4 (El grupo de Visegrado)".

La foto hace referencia a toma de posesión como primer ministro de Hungría del conservador Peter Magyar y a la posibilidad de que tras la salida de Orbán se reduzcan las tensiones en el V4 debido a las posiciones prorrusas del líder ultranacionalista húngaro.