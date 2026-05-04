Fundamedios alerta de grave precedente judicial contra la libertad de expresión en Ecuador

Advirtieron sobre el "grave precedente" que representa lo que consideran una "persecución judicial" para la libertad de expresión, el derecho a informar y el trabajo de monitoreo y documentación de casos relacionados con el ejercicio periodístico.

En una rueda de prensa, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, consideró que "se está generando un peligrosísimo precedente de censura y utilización del aparato judicial para acallar a periodistas".

El caso de Fundamedios se produce en un contexto en el que Plan V, Mil Hojas y La Fuente también enfrentaron procesos judiciales derivados de la publicación de una investigación periodística difundida en 2020 bajo el título 'El narco le mete mano a los contratos del Estado'.

Fundamedios señaló que su alerta reportaba "hechos verificables contenidos en expedientes judiciales públicos y daba cuenta del uso reiterado de acciones de hábeas data contra medios ecuatorianos".

Recordó que en esa investigación se mencionaba a un empresario como presunto implicado en actividades ilícitas y como aparente parte del denominado 'Cartel Andino', con base en información obtenida de registros judiciales, consultas al portal de la Fiscalía y publicaciones previas de medios internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las acciones judiciales iniciadas contra los tres medios sostienen una supuesta afectación a la honra y al buen nombre, y ordenaban la eliminación de toda información relacionada con el accionante, además de disculpas públicas que permanezcan publicadas durante el mismo tiempo que estuvo disponible el contenido original, anotó Fundamedios.

En el caso de Fundamedios, la decisión judicial revocó una sentencia de primera instancia favorable y dispuso la eliminación de la alerta institucional que documentaba estos procesos judiciales iniciados contra los medios de comunicación, así como el cese del uso de información relacionada con el accionante dentro de dicha publicación y en canales digitales de la organización.

La Sociedad Interamericana de Prensa, junto al Comité para la Protección de Periodistas y la Red Voces del Sur, rechazaron la sentencia emitida contra Fundamedios.

"Esta decisión judicial constituye un grave retroceso para la libertad de expresión, la defensa del derecho de acceso a la información y el derecho de la sociedad a conocer hechos de evidente interés público", señalaron al agregar que "establece un precedente profundamente peligroso para periodistas, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que documentan agresiones, litigios y restricciones contra el ejercicio periodístico".

Amanda Villavicencio, directora de La Fuente, señaló que no se puede permitir que se silencie a los periodistas. "No queremos que los hábeas data sigan siendo utilizados de esta manera impune", dijo.

Pablo Sempértegui, abogado de Fundamedios, recordó que el hábeas data "no fue diseñado para censurar publicaciones sino para controlar datos que se encuentran en registros de bases de información ficheros electrónicos o físicos".

El abogado apuntó que la sentencia "tiene una omisión muy grave: no analiza el tema de la libertad de expresión por ninguna parte", y opinó que "no solamente es una decisión equivocada" sino que puede generar "efectos de censura".

Sempértegui confirmó a EFE que este lunes interpusieron un pedido de aclaración a la sentencia, que preparan una acción extraordinaria de protección, y analizan avanzar a instancias internacionales.

"No estamos defendiendo un contenido específico, estamos defendiendo un principio básico: que los jueces no pueden convertirse en editores de los medios, y que el Derecho no puede ser utilizado como herramienta para borrar información de interés público", subrayó.