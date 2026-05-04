Gobierno chileno vuelve a pedir al Parlamento que apruebe su controvertido plan económico

"Tenemos una urgencia en resolver estos problemas rápido, este es un proyecto reactivador, tremendamente generador de crecimiento y de empleos formales, queremos ir rápido y empezar a levantar el país", dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz tras una sesión de consultas en la Comisión de Hacienda, que este jueves tendría su primera votación general.

Esta reforma, que incluye más de 40 medidas mayoritariamente tributarias, fue introducida en el Congreso hace dos semanas por el Ejecutivo con carácter de "suma urgencia", con la intención de acelerar la tramitación en un plazo de 15 días, pero que probablemente se extienda.

El texto será revisado en forma simultánea por las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente al ser una Ley miscelánea que, además de la rebaja gradual del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, propone un crédito tributario de 1.400 millones de dólares para fomentar el empleo formal y otras medidas como exención de IVA a la venta de viviendas o facilitación de permisología.

La economía chilena completó un promedio a la baja durante el trimestre enero-marzo, según el informe económico del Banco Central, lo cual ha sido tomado por el gobierno del ultraderechista Kast como una confirmación de su anunciado "gobierno de emergencia".

"Tenemos 900.000 desempleados, tenemos una economía decayendo, los tres primeros meses la actividad económica con cifras negativas, tenemos un gasto que efectivamente está descontrolado creciendo al doble que el producto", argumentó Quiroz.

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El jefe de la cartera económica había proyectado llevar el crecimiento de Chile al final del mandato del 2,5 % actual hasta el 4 %, y reducir la tasa de desempleo al 6,5 %, pero no descartó la revisión de esas cifras tras el último reporte.

"El número final que presentemos como nuestras proyecciones va a ser en nuestro informe financiero de finanzas públicas, y ahí veremos los ajustes que hagamos", comentó.

El Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026 pasando de la horquilla 2 % – 3 % proyectada en diciembre a 1,5 % – 2,5 %, dando cuenta de los efectos del alza internacional del petróleo que también afecta a la economía local.

Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años, una situación que expertos internacionales consideran estable dado el actual contexto económico global.