Honduras suma 141 casos de gusano barrenador en humanos, con dos muertes, en 2026

Según el último reporte epidemiológico, al que tuvo acceso EFE, las dos víctimas mortales corresponden a personas adultas mayores que presentaban complicaciones derivadas de la infección por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax.

Ambos casos procedían de la capital de Honduras, Tegucigalpa, lo que ha alertado a las autoridades sanitarias sobre la presencia del parásito en zonas urbanas del Distrito Central, de acuerdo al informe de la Secretaría de Salud.

La enfermedad afecta principalmente los miembros inferiores, especialmente en personas con heridas, úlceras, pie diabético o insuficiencia venosa, condiciones que favorecen el desarrollo de las larvas, según las autoridades sanitarias.

La miasis por gusano barrenador es una infestación parasitaria causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente, incluidos los humanos.

Tras la eclosión, las larvas se alimentan de tejido vivo, lo que genera lesiones profundas, pérdida de función en las zonas afectadas y, en casos graves, riesgo de muerte.

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El manejo suele requerir la extracción manual o quirúrgica de las larvas y cuidados locales (y, cuando procede, tratamiento antibiótico) para prevenir infecciones secundarias.

Honduras, que había sido declarada libre de este parásito en 1996, activó las alertas sanitarias tras detectarse el primer brote en animales en septiembre de 2024 y el primer caso humano en febrero de 2025.

Por su parte, el jefe de Epidemiología del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) de Honduras, Josué Lemus, dijo a periodistas que la situación es crítica, especialmente en zonas con condiciones climáticas de alta humedad y temperaturas elevadas.

El experto detalló que el 75 % de los contagios se concentran en bovinos, seguidos de cerdos y perros, con un 7 % cada uno, aunque también se han detectado casos en caballos, cabras, ovejas y aves.

Lemus advirtió que la presencia del gusano barrenador obliga a los productores a reforzar la vigilancia de sus animales, lo que implica mayores costos de manejo y tratamiento, además de posibles pérdidas en la producción de leche y carne.

"La prevención es más barata que la curación", recalcó Lemus, al insistir en la importancia de aplicar buenas prácticas de manejo, curación de ombligos y atención temprana de heridas para evitar infecciones en los animales.