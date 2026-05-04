Honduras y la Unión Europea sellan alianza para fortalecer sector de energías renovables

La iniciativa busca fortalecer la articulación del sector privado a través de la creación de espacios de encuentro empresarial, el intercambio de conocimientos técnicos y la identificación de oportunidades de colaboración en proyectos energéticos sostenibles, indicó la Oficina de la UE en Tegucigalpa en un comunicado.

"Desde la Unión Europea hemos acompañado estos procesos y vemos con gran interés el rumbo que está tomando el sector", subrayó la jefa de cooperación de la UE, Cristina Marín.

El fortalecimiento del sistema energético tanto en el ámbito nacional como regional es clave para el "desarrollo sostenible de Honduras", enfatizó Marín.

El marco de cooperación establecido en el documento se ejecutará de forma progresiva a través de dos etapas: una primera centrada en la identificación y conexión de empresas europeas y hondureñas interesadas en proyectos energéticos, y una segunda orientada a promover oportunidades de inversión, suministro de equipos, servicios especializados y desarrollo de iniciativas de mediano plazo.

"Estamos seguros de que esta colaboración será fructífera para ambas partes, y sobre todo para Honduras", dijo el presidente de la junta directiva de la AHER, Eduardo Bennaton.

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La firma del documento se enmarca en la estrategia Global Gateway de la Unión Europea, que promueve inversiones sostenibles, resilientes e inclusivas y refuerza la cooperación económica entre Europa y América Latina.

La estrategia europea, puesta en marcha en 2021, busca movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones a través de un enfoque de Equipo Europa, que reúne a la UE, sus Estados Miembros y sus instituciones financieras y de desarrollo.

Se centra en inversiones inteligentes en infraestructuras de calidad, en el respeto de las normas sociales y medioambientales más estrictas y en consonancia con los intereses y los valores compartidos por la UE y países socios: estado de Derecho, derechos humanos y normas y estándares internacionales, según la UE.