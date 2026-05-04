Jamaica recibe apoyo en emergencias sanitarias y en tecnología de la India

"Nos comprometemos a profundizar nuestra alianza aprovechando la experiencia de la India en transformación digital y ciencia para fortalecer nuestro panorama tecnológico", afirmó el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

En un mensaje en su cuenta de X, Holness abogó asimismo por ampliar la cooperación en los sectores farmacéutico y sanitario y fortalecer los lazos culturales y deportivos.

El jefe de Gobierno de Jamaica expresó su agradecimiento por "el apoyo inquebrantable" de la India durante momentos difíciles como la pandemia de la covid-19, cuando Nueva Delhi donó vacunas, y tras la devastación causada en la isla por el huracán Melissa.

"Actos de solidaridad que han quedado grabados en nuestra memoria nacional", subrayó Holness.

Esta ayuda continuó durante la visita de Jaishankar, quien entregó diez Cubos BHISHM, un sistema hospitalario móvil diseñado para un despliegue rápido, que ayudarán a Jamaica durante desastres y emergencias.

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"El obsequio es una muestra de amistad, un compromiso con la preparación ante desastres y un resultado de la innovación", escribió Jaishankar en su cuenta de X.

El jefe de la diplomacia de la India indicó asimismo que en su reunión con Holness conversaron sobre "cómo profundizar la cooperación política y económica" entre ambas naciones.

"Valoramos su compromiso para fortalecer aún más las relaciones entre India y Jamaica. La historia de India y Jamaica se escribe con respeto y con amistad", aseveró.

Jaishankar se reunió también con su homóloga jamaicana, Kamina Johnson Smith, así como con otros ministros del Gabinete de Jamaica y con representantes del sector privado.

"Esta visita se basa en la sólida relación entre Jamaica y la India, arraigada en la historia, los valores compartidos y una visión común para un desarrollo inclusivo y sostenible", aseguró Johnson Smith tras la llegada de Jaishankar.

Johnson Smith agregó que la visita representa "una excelente oportunidad para traducir la firme voluntad política (de cooperación) en resultados tangibles" que beneficien a los pueblos de las dos naciones.

Jamaica y la India establecieron relaciones diplomáticas el 12 de agosto de 1962 y han mantenido una sólida alianza durante más de seis décadas.

Estos lazos se fortalecieron aún más con la apertura de la Alta Comisión de Jamaica en Nueva Delhi en 2020 y con la visita oficial de Holness a India en 2024, la primera de un jefe de Gobierno jamaicano.