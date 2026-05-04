Karol G amplía su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ tras venta millonaria de boletas

Miami (EE.UU.), 4 may (EFE).- La cantante colombiana Karol G amplió su gira 'Viajando por el mundo Tropitour' de 39 a 63 conciertos en estadios tras la exitosa venta de boletas que llegó a 2 millones en cuatro días en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa en apenas cuatro días, informó este lunes en un comunicado.