La Bolsa de México pierde un 0,85 %, en línea con EE.UU. y se ubica en 67.283,6 unidades

El mercado mexicano ligó caídas en abril (-1,1) y marzo (-3,91 %) tras los resultados positivos de enero (5,12 %) y febrero (5,63 %), y en las últimas cinco sesiones acumula cuatro cierres negativos y uno positivo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global ante el incremento de los precios del petróleo a nivel global. En Estados Unidos los tres principales índices retrocedieron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0,85 % para registrar caídas en cuatro de las últimas cinco sesiones".

Al interior, añadió Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras Banregio (-4,8 %), Cemex (-3,17 %), GCC (-2,9 %), Banco del Bajío (-2,63 %), Volaris (-1,99 %) y Walmex (-1,96 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que este lunes el IPC terminó la jornada con una baja y con ese movimiento, "el rendimiento en lo que va del año se ubica en +4,63 %".

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,28 % frente al dólar, al cotizar en 17,52 unidades por billete verde, frente a los 17,47 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 214,6 millones de títulos por un importe de 16.404 millones de pesos (unos 936,3 millones de dólares).

De las 715 empresas que cotizaron en la sesión, 368 cerraron con sus precios al alza, 319 registraron pérdidas y 28 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el 6,63 %; de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A) con el 5,07 %, y de la empresa de materiales para construcción Orbia (ORBIA), con el 3,54 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del banco BBVA (BBVA), con el -5,25 %; del Grupo Financiero Regional (R A), con el -4,8 %, y de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el –4,48 %.