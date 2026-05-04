La inversión extranjera directa en República Dominicana creció 6,4 % en primer trimestre

Casi la mitad de los ingresos de IED se dirigieron a los sectores de turismo (22,5 %) y energía (22,2 %), precisó el BCRD en un comunicado.

En tanto, la minería, apoyada en una mayor producción y precios internacionales favorables, representó un 17,8 % del total, agregó la información, que también destacó el aporte del desarrollo inmobiliario (14,8 %).

Estos flujos "reflejan la resiliencia" de la República Dominicana en la captación de IED, pese a las tensiones geopolíticas y tendencias hacia la fragmentación señaladas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) en su más reciente informe de tendencias de inversión global, añadió el banco emisor.

La República Dominicana prevé que dichos flujos se ubiquen en torno a los 5.200 millones de dólares al cierre de este año pese al actual panorama económico.

Además del aumento de la IED en el primer trimestre del año y de las remesas (1,9 %), las demás variables del sector externo también presentaron un desempeño favorable entre enero y marzo, entre ellas las exportaciones totales que superaron los 4.194 millones de dólares, un 1,5 % más que en el mismo periodo de 2025.