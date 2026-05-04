La Met Gala de los Bezos reúne a magnates y familias influyentes, de Soros a Murdoch

El evento, que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), tiene unos 400 invitados y es esencialmente privado, pero es famoso por la alfombra roja que se despliega en la escalinata de la institución.

Según la lista de invitados entregada a la prensa por la organización, figuran dos hijos del magnate George Soros, Alex y Robert, así como la exesposa de Rupert Murdoch, Wendi Murdoch, y sus hijas Chloe y Grace.

También estarán presentes en el evento el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, del Partido Demócrata, y Stavros Niarchos, hijo del magnate griego Philip Niarchos y la aristócrata británica Victoria Guinness.

Entre los empresarios, figuran nombres como el del estadounidense Adam Mosseri, director de Instagram, o el de Evan Spiegel, director ejecutivo de Snap.Inc, propietaria de la red social Snapchat.

También se dejarán ver por la Met Gala el joven aristócrata indio Maharaja Sawai Padmanabh Singh, jugador profesional de polo y jefe de la antigua familia real de Jaipur, y Gauravi Kumari, conocida como la "princesa de Jaipur", además de diseñadores de moda como Vera Wang o Zac Posen.

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Lo más probable es que estos magnates empresarios busquen discreción al acceder a la fiesta y las celebridades sean las que acaparen los 'flashes', pero las conversaciones interesantes de negocios y dinero están aseguradas dentro de la velada.