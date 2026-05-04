La recaudación tributaria en Argentina subió el 27,2 % interanual en abril

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de abril, pero, según cálculos de consultores privados, en el cuarto mes del año la inflación pudo haber registrado un alza interanual del 32,1 %, por lo que la recaudación habría caído en términos reales.

De los datos oficiales difundidos este lunes se desprende que la recaudación subió el 8,75 % en comparación con marzo pasado.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto en el que la inflación se desaceleró a cerca del 2,4 % mensual en abril, de acuerdo con cálculos privados.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2025 el 39,4%, hasta los 183,1 billones de pesos.