La retirada de soldados estadounidenses afectará a brigada en Baviera, según medio germano

El 2º Regimiento de Caballería, también conocido como Segundo de Dragones, es una brigada de combate Stryker, de unos 4.800 soldados, con base en los cuarteles de Rose Barracks en Vilseck cerca del campo de entrenamiento militar de Grafenwöhr.

Según su página web, el regimiento proporciona al 7º Comando de Entrenamiento del Ejército "una fuerza letal y ágil, capaz de desplegarse rápidamente en todo el 'teatro europeo', con el fin de asegurar a los aliados, disuadir a los adversarios y, cuando se ordene, defender la alianza de la OTAN".

De acuerdo con el medio especializado Stars and Stripes, el 2º Regimiento de Caballería es la única brigada estadounidense con base en Alemania, donde hay más 36.000 soldados de EE.UU.

La otra unidad afectada por el plan del Pentágono anunciado el viernes pasado es un batallón de fuego de largo alcance que se esperaba que se desplegara en Alemania a finales de este año.

Trump ha dicho que habrá "muchos más" que abandonarán Alemania que los 5.000 mencionados por el Departamento de Defensa.

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La brigada ya estuvo a punto de ser retirada en 2020, orden que "solo la derrota electoral de Donald Trump evitó", según BR.

Sin embargo, la base no se cerrará, ya que al menos 8.000 soldados permanecerán estacionados de forma permanente en el campo de entrenamiento de Grafenwöhr, señala el mismo medio.

Recientemente, el Ejército estadounidense había invertido considerablemente en la ubicación de Vilseck.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. para el distrito europeo está construyendo actualmente 36 nuevas viviendas para las familias de los soldados destinados a la guarnición en Baviera.

Estas obras forman la tercera fase de los proyectos de viviendas familiares del Ejército en los cuarteles Rose Barracks.

Thorsten Grädler, el nuevo alcalde de Vilseck, dijo a BR que "esto nos golpea duramente".

"Ahora tenemos que hacer todo lo humanamente posible para ver si aún podemos revertirlo", afirmó.

Junto con las familias de los soldados, se suman más de 10.000 estadounidenses en y alrededor del campamento sur del campo de entrenamiento de Grafenwöhr.

En 2020, las autoridades de Vilseck afirmaron que la retirada del regimiento de Alemania supondría un impacto de casi 1.000 millones de dólares en la economía bávara.

El primer ministro de Baviera, Markus Söder, pidió "mantener la calma".