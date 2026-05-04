Las aerolíneas rechazan el fuerte aumento de cargos para la navegación aérea en Argentina

En un comunicado, la asociación que representa a 360 empresas aéreas de 120 países tachó de "unilateral" la decisión de la ANAC de convalidar los incrementos en los cargos por servicios de navegación aérea impuestos por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La IATA instó a las autoridades argentinas a suspender la aplicación de los nuevos cargos y a convocar una reunión formal de consulta con las aerolíneas y sus asociaciones representativas.

Mediante una resolución adoptada el pasado 29 de abril y publicada en el Boletín Oficial un día después, la ANAC dispuso un aumento del 15 % en el cargo por sobrevuelo internacional y aterrizaje y del 359 % para la navegación aérea nacional.

"Estos aumentos abruptos e impuestos unilateralmente son profundamente preocupantes", expresó Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas.

Según Cerdá, los incrementos se aprobaron "sin consulta, a pesar de las garantías explícitas dadas por las autoridades solo días antes de que no se impondrían aumentos y que se respetaría un proceso previo de consulta con las aerolíneas."

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De acuerdo al comunicado, la IATA y la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA) participaron en una reunión virtual convocada por la ANAC y la EANA apenas tres días antes de que se tomara la decisión, durante la cual las autoridades se comprometieron a cumplir con los principios de transparencia, previsibilidad y consulta de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).

La IATA señaló que la posterior implementación de estas medidas contradice directamente esos compromisos.

"La ausencia de consulta y la magnitud de estos aumentos van en conflicto con las mejores prácticas internacionales y las políticas de la OACI sobre el establecimiento de tarifas aeroportuarias y de navegación aérea", afirmó el vicepresidente regional de IATA.

Cerdá advirtió que "estas acciones socavan la certeza regulatoria y corren el riesgo de dañar los esfuerzos de Argentina para fortalecer la conectividad, la competitividad y la recuperación económica mediante el transporte aéreo, imponiendo una carga severa e inmediata a las aerolíneas y, en última instancia, perjudicando a los pasajeros, la conectividad regional adicional y la economía argentina en general".

La IATA dijo que está "evaluando las posibles implicaciones de estas medidas para las obligaciones de Argentina bajo los acuerdos bilaterales existentes de servicios aéreos", que comúnmente exigen que los cargos sean razonables y se establezcan tras una consulta adecuada con los usuarios.

"Aunque IATA y la industria aérea han apoyado firmemente los esfuerzos del presidente Javier Milei para revitalizar el sector del transporte aéreo argentino, haciéndolo más competitivo, eficiente y accesible, estos últimos desarrollos se oponen directamente y contradicen los objetivos declarados por el gobierno.", añade el comunicado.