Lindsey Vonn describe la Met Gala como "una fiesta de presentación" tras su grave lesión

Vonn explicó que el accidente fue especialmente grave y que, tras el impacto, tuvo que enfrentar complicaciones médicas que pusieron en riesgo la pierna izquierda.

También, agradeció el gesto del diseñador Thom Browne, quien creó para ella un bastón personalizado que acompañó su proceso de recuperación y que ahora forma parte de su imagen en este regreso.

Para la atleta, que ha pasado por un largo proceso de recuperación con movilidad reducida y rehabilitación, su presencia en el exclusivo evento representa un momento simbólico de regreso a la vida pública tras uno de los periodos más duros de su carrera.

La esquiadora estuvo a punto de perder la pierna izquierda tras su accidente en el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

"El doctor Tom Hackett me salvó de que me amputaran la pierna. Ha sido, de lejos, la lesión más extrema, dolorosa y desafiante a la que me he enfrentado en 100 vidas. No puedo llegar a expresar cómo de doloroso y duro ha sido", explicó entonces Vonn en un video que subió a Instagram.