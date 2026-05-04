Montevideo será sede del rodaje de la nueva serie de Netflix 'El futuro es nuestro'

Representantes de la productora se reunieron con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, según confirmaron este lunes -en una rueda de prensa- voceros del Gobierno, en la Torre Ejecutiva de la capital uruguaya.

La presidenta de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, Gisella Previtali, celebró que su país haya sido elegido como lugar de rodaje de "una de las producciones más ambiciosas de Netflix en la región".

'El futuro es nuestro' es la adaptación la novela 'The World Jones Made', del autor estadounidense Philip K. Dick.

Se trata de una serie de ciencia ficción que "presenta un futuro distópico, concretamente en el año 2047, y en una Latinoamérica que se reorganizó política, económica y administrativamente", describió Matías Mosteirín, director general de K&S Films.

"Es la primera vez que se adapta una obra de este autor al idioma castellano. Es una gran apuesta de Netflix a un proyecto latinoamericano en habla hispana", destacó el ejecutivo de la productora.

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Mosteirín añadió que "es un proyecto tanto a nivel presupuestario como a nivel logístico y a nivel productivo de una escala que no tiene precedentes en la región. Nosotros somos los productores de 'El eternauta', o sea, que venimos de hacer cosas grandes y complejas. Esto lo es todavía más", aseguró.

El elenco es liderado por el uruguayo Enzo Vogrincic, el mexicano Emiliano Zurita y la argentina Delfina Chávez.

En la conferencia a medios se afirmo que en Uruguay se llevarán a cabo 27 días de rodaje, entre mayo y junio, y se utilizarán más de quince locaciones públicas y privadas de Montevideo, en un proyecto con una inversión estimada entre los ocho y los diez millones de dólares.