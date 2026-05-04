Moscú estará otra vez sin internet móvil durante las festividades del Día de la Victoria

Las empresas rusas de telefonía móvil, como T2, MTS y Beeline, notificaron a sus clientes que entre el 5 y el 9 de mayo Moscú sufrirá cortes en la red de internet móvil coincidiendo con la celebración del tradicional desfile militar en la Plaza Roja.

Los teleoperadores aseguran que no son los responsables de las restricciones y, según MTS, los cortes podrían afectar también a la región de Moscú, la cual rodea la capital rusa.

Aunque todavía no se especifica el motivo de los cortes, el Servicio Federal de Seguridad ruso puede imponer restricciones en la línea por motivos de seguridad a exigencia del jefe de Estado, según una ley promulgada recientemente.

La semana pasada el Kremlin anunció que el desfile militar del 9 de mayo se vivirá con restricciones por motivos de seguridad ante la amenaza de un posible atentado por parte de Ucrania, por lo que este año se caracterizará por la ausencia de armamento pesado en la celebración de uno de los días más importantes para el nacionalismo ruso.

En marzo la red de telefonía sufrió cortes de unas tres semanas en el centro de la megápolis rusa, con un radio de bloqueo de unos siete kilómetros con respecto al Kremlin como epicentro.

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Según la prensa, solo la primera semana de restricciones en Moscú causó pérdidas de unos 5.000 millones de rublos, es decir, casi 62 millones de dólares.

El Kremlin reconoció que los cortes se llevaban a cabo por motivos de seguridad nacional, después de que entrara este año en vigor una enmienda de ley que autoriza al Servicio Federal de Seguridad a exigir el corte de red por decisión del presidente ruso.

Recientemente, el mandatario ruso, Vladímir Putin, defendió las restricciones impuestas en todo el país a pesar de las crecientes críticas de los ciudadanos, algo que ha coincidido con la caída del apoyo a su gestión al frente del país, según marcan las propias encuestas estatales.