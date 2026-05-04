Muere a los 97 años Claire Maurier, secundaria en éxitos como "Los 400 golpes" o "Amelie"

Nacida como Odette Agramon en Céret, en el sur de Francia, Maurier adoptó su nombre artístico antes de iniciar su carrera en el teatro en la década de 1950, etapa en la que dio el salto al cine y comenzó una trayectoria que se prolongaría durante más de seis décadas.

Su consagración llegó en 1959 con 'Les 400 coups' ('Los 400 golpes'), de Truffaut, donde interpretó a la madre del personaje encarnado por Jean-Pierre Léaud, en una de las obras fundamentales de la Nouvelle Vague.

Posteriormente participó en producciones destacadas del cine francés, como 'La cuisine au beurre' (1963), junto a Fernandel y Bourvil.

En la década de 1970 alcanzó gran notoriedad internacional con su papel en la comedia 'La Cage aux Folles' ('La caja de las locas'), donde interpretó a Simone, personaje clave en la historia ambientada en el mundo del cabaret de Saint-Tropez (sur de Francia). La película se convirtió en un éxito internacional y consolidó su popularidad.

En 1981 fue nominada al César a la mejor actriz de reparto por 'Un mauvais fils' ('Un mal hijo'), dirigida por Claude Sautet, confirmando su reconocimiento dentro de la industria cinematográfica francesa.

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Ya en 2001, Maurier volvió a la primera línea del cine con su participación en 'Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain' (Amelie), de Jean-Pierre Jeunet, donde interpretó a una exbailarina ecuestre convertida en propietaria de un café en Montmartre.

Con una carrera marcada por su versatilidad entre teatro y cine, Claire Maurier deja tras de sí una extensa y destacada filmografía.