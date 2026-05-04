ONG independiente denuncia un nuevo feminicidio en Cuba

Según su informe, la víctima es Gloria Almanza Céspedes, de 52 años, quien murió el 1 de mayo a manos de su expareja en su vivienda del barrio Los Mangos, en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana.

Las activistas señalaron que "una vez más se demuestra la ausencia de prevención por parte de la policía ya que el agresor había sido denunciado por la víctima".

La mujer asesinada, maestra de profesión, dejó dos hijas mayores de edad, indica la plataforma al comunicar sus condolencias a los familiares y personas allegadas.

El Observatorio de Género de AT alerta sobre el "alza de intentos de feminicidios" en lo que va de año, al sumar 17 casos en su registro actualizado.

Además indicó que investiga doce posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025.

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AT publicó en abril su informe sobre la violencia de género en 2025, en el que consideró que la actual situación de crisis en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas, por lo que exigió la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

En el análisis señaló que en el 93,8 % de los casos verificados el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional.

Asimismo subrayó que la concentración de los casos en relaciones de pareja, expareja y otros vínculos cercanos confirma que la violencia contra mujeres y niñas se inscribe, de "forma predominante, en dinámicas sostenidas de desigualdad y control dentro de relaciones preexistentes".

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

El Gobierno cubano ha hablado de "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas han denunciado la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender a las víctimas de la violencia machista y confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas.