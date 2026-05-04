Partido de cómico peruano Álvarez dice que cumple los requisitos para entrar al Congreso

Con el 97,8 % del escrutinio, Álvarez es sexto en la votación presidencial con un 7,9 % del sufragio, que representa 1,29 millones de votos, con lo que se queda fuera de la segunda vuelta electoral, que previsiblemente enfrentará a la derechista Keiko Fujimori (17,13 %) y al izquierdista Roberto Sánchez (12,04 %).

Sin embargo, los dirigentes del partido convocaron una conferencia de prensa para anunciar que, según un estudio legal, electoral y político que han realizado País Para Todos formará parte del Legislativo, pues han cumplido con los dos requisitos impuestos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), superar el 5 % de los votos totales y lograr un mínimo del 5 % del número legal de miembros en la cámara correspondiente.

"Los esfuerzos de nuestro equipo nos lleva a la certeza, después de haber observado los resultados parciales del conteo oficial, más las actas observadas, que como partido ya las hemos contabilizado, nos lleva a la certeza y creemos que es necesario anunciar que País Para Todos ha logrado los dos requisitos que nos obliga la ley electoral", dijo el presidente del partido, Vladimir Meza.

Meza apuntó que ven necesario anunciarlo a la población, pues algunos analistas y medios de comunicación han afirmado que el partido no ha pasado la valla.

"Es fundamental que se pueda ya con certeza decir que País Para Todos es parte del futuro Parlamento de la Cámara de Diputados, hemos pasado la valla electoral y esperaremos los resultados oficiales para pronunciarnos de cuál va a ser la postura en esta segunda vuelta que se avecina en nuestro país", indicó Meza.

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Agregó que en cuanto el JNE anuncie los resultados oficiales, el partido empezará a trabajar "con mucha fuerza mirando a las próximas elecciones regionales y municipales de octubre.

Detallaron que la bancada parlamentaria de País Para Todos estaría formada por tres diputados que obtuvieron en Lima y cuatro escogidos en las regiones del Callao, Áncash, La Libertad y Piura.

Meza también agradeció la labor de Álvarez, convaleciente de un operación quirúrgica menor, y señaló que aunque no representará un cargo público, sigue siendo militante del partido.

Por último, los dirigentes del partido no secundaron las denuncias sin pruebas en las que persiste el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, pero sostuvieron que las elecciones generales, celebradas el 12 de abril, presentaron irregularidades y situaciones que confunden a la ciudadanía.