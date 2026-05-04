Partido de Machado reporta un muerto por lluvias en Venezuela y pide atención del Gobierno

A través de un comunicado, publicado en X por VV Portuguesa, se indicó que el fallecido era un "adulto mayor" que murió "intentando salvar lo poco que le quedaba".

"Más de 20 sectores han sido afectados. Hogares destruidos, comunidades incomunicadas y el centro de Chabasquén sin luz ni agua. La Troncal 7 permanece bloqueada, aislando aún más a nuestra gente", indicó VV en referencia a sectores de Portuguesa.

Por tanto, el partido de Machado exigió "atención inmediata y respuesta real" ante una emergencia que hoy "deja a muchas familias solas y desprotegidas".

"No es solo una tragedia natural: es también el reflejo del abandono. Y frente al abandono, no vamos a callar", manifestó VV.

El domingo, el gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, informó en su canal de Telegram que las autoridades inspeccionaron daños en vías, puentes y viviendas en un sector del estado con el objetivo de atender a las comunidades afectadas, aunque no ofreció un balance.

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El Gobierno mantiene activo un plan especial para atender "lluvias extraordinarias" en siete estados debido a una vaguada en el país, informó el pasado 26 de abril la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Se trata de cuatro estados del oeste -Lara, Mérida, Portuguesa y Zulia (fronterizo con Colombia)-, dos en el norte -Aragua y Miranda-, y el estado Sucre (este).

Estas acciones, señaló entonces Rodríguez, se definieron "para brindar atención y protección" a la población, sin dar más detalles sobre las medidas o cantidad de afectados.