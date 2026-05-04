Perú extradita a Argentina a un hombre requerido por abuso sexual a una menor

Icsar Chininin fue entregado a la Policía Federal de Argentina en la base aérea de la Policía peruana en el Callao, la portuaria provincia aledaña a la capital Lima.

Su extradición coincidió con la de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con el apodo de 'Pequeño J' y considerado el presunto autor intelectual del triple feminicidio de las jóvenes Morena Verdi, Brenda Del Castillo, ambas de 20 años; y Lara Gutiérrez, de 15 años; en una vivienda del sur de la provincia de Buenos Aires.

Ambos fueron trasladados en la madrugada de este lunes desde la cárcel de Ancón II, en el norte de Lima, hasta la base aérea de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Allí llegó un avión de la Policía argentina para embarcarlos rumbo a Buenos Aires donde deberán comparecer ante sus tribunales por los cargos en su contra.