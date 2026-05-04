Pistorius admite que falta de Tomahawk de EEUU deja a Alemania ante "vacío de capacidad"

Desde Münster (norte), a donde acudió a presenciar una demostración del Ejército de Tierra, el responsable de Defensa recordó que la presencia de Tomahawk había sido acordada en 2024 por el expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) y el excanciller Olaf Scholz.

La medida iba a ser "una solución puente temporal", hasta que los países europeos estuviesen en condiciones de cerrar esa brecha en su seguridad por sí mismos, señaló.

"Que esto ahora posiblemente no vaya a ocurrir en la forma que esperábamos hasta ahora vuelve a abrir ese vacío de capacidad y tenemos que mirar cómo podemos cerrarlo, cómo podemos compensarlo", explicó.

Pistorius indicó que ya desde 2023 Alemania trabaja junto con el Reino Unido en el desarrollo de sistemas DPS, en alusión a las siglas en inglés de Ataques Profundos de Precisión, una iniciativa a la que también se va a sumar Francia.

"Al mismo tiempo necesitamos un instrumento, con ayuda de los estadounidenses o por otra vía, para cerrar el vacío de capacidades de esa solución temporal lo antes posible. Para ello hay ideas, pero todavía no existe una solución", subrayó.

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Durante el fin de semana, el canciller alemán, Friedrich Merz, había confirmado que el despliegue de Tomahawk acordado en 2024 no se iba a efectuar, al menos por ahora, supuestamente porque "los estadounidenses actualmente no tienen suficientes para sí mismos".

Pistorius también fue preguntado por la noticia de que EE.UU. retirará a 5.000 soldados estacionados en suelo germano, aunque matizó que Berlín todavía no ha recibido información oficial sobre la cifra, ni sobre cómo y cuándo se producirá el traslado.

Aun así, de producirse, "no quedaría cuestionada la capacidad de disuasión de la OTAN, de eso no cabe ninguna duda", aseguró, en línea con lo expresado pocos minutos antes en Atenas por el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul.

Pistorius reiteró que la noticia por sí misma no supone una sorpresa, sino en todo caso lo es "el momento" elegido para ello.

"Ya en 2023 señalé que como europeos en la OTAN tenemos que estar preparados para que los estadounidenses hagan menos en Europa, en la OTAN, para poder hacer más en el Indopacífico. Eso lo podía saber cualquiera que quisiera escuchar", enfatizó.