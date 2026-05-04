Presidente paraguayo recibe credenciales del embajador de Correa de Sur y otros 3 países

En la ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de López, la sede del Gobierno, Peña recibió las credenciales del nuevo embajador de Corea del Sur, Hyuk-sang Sohn, indicó la Presidencia en un comunicado.
Serán concurrentes para el país suramericano desde Brasil los embajadores de Bangladesh, Tauhedul Islam; de Ghana, Nii Amasah Namoale; y de Zambia, Sitili Dennis Alibuzwi.
"Le doy la bienvenida a cada uno de ellos y reafirmo el compromiso de Paraguay de seguir construyendo relaciones sólidas, respetuosas y beneficiosas con el mundo", publicó Peña en la red social X al concluir la ceremonia.
La Presidencia paraguaya afirmó en la nota que la acreditación de los nuevos embajadores "habilita instancias de diálogo político y técnico" y de iniciativa conjuntas para la cooperación en áreas como el comercio, educación, cultura e innovación.