Rusia declara alto el fuego unilateral por celebraciones del “Día de la Victoria”

“De acuerdo con una decisión del comandante en jefe supremo de las fuerzas armadas rusas, Vladimir Putin, se ha declarado un alto el fuego el 8 y 9 de mayo de 2026”, afirmó el ministerio en la aplicación de mensajería rusa MAX.

La guerra en Ucrania inició en febrero de 2022, cuando el mandatario ruso autorizó lanzar una “operación militar especial”.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodmir Zelensky, escribió en su red social X: “Consideramos que la vida humana tiene un valor incomparablemente mayor que cualquier ‘celebración’ de aniversario. En este sentido, anunciamos un régimen de alto el fuego a partir de las 00.00 hora local del 5 al 6 de mayo”.

Según EFE, el gobernante ucraniano también pidió a Rusia secundarla.

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En manos de Moscú

“En el tiempo que queda hasta ese momento, es realista garantizar que el silencio entre en vigor. Actuaremos de forma recíproca a partir de ese momento”, indicó. Dejó en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para los días 8 y 9.

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No obstante, el Ministerio de Defensa ruso advirtió que en caso de que Ucrania intente frustrar la conmemoración, “las Fuerzas Armadas rusas lanzarán un ataque masivo con misiles en represalia contra el centro de Kiev”.

A su vez, Zelenski dijo previamente en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que Rusia teme un ataque con drones el día del desfile militar en la plaza Roja de Moscú.