Subastan isla artificial y antigua estación de desmagnetización de la RDA en el Báltico

La estación de desmagnetización en Lauterbach de la Armada del Ejército Popular Nacional (NVA) -las Fuerzas Armadas de la RDA- fue construida artificialmente alrededor de 1954 sobre unos 600 pilotes de madera a una profundidad de unos 10 metros.

Cuenta con una superficie terrestre y acuática de unos 710 metros cuadrados y una superficie útil de aproximadamente 250 metros cuadrados.

En tiempos de la RDA, los soldados neutralizaban allí los campos magnéticos de los barcos para protegerlos de las minas magnéticas.

En la plataforma había un edificio con viviendas y una sala de máquinas "espartanas, pero funcionales", señala el correspondiente documento de la sociedad anónima Subastas Inmobiliarias del Norte de Alemania (NGDA), que agrega que "la extravagante isla está construida sobre una plataforma de hormigón con encofrado de placas de hierro y revestimiento de tablones de madera".

"Presenta un estado deteriorado debido a la acción de la naturaleza, excrementos de aves y vandalismo. Grietas por asentamiento. Piezas de acero oxidadas. Ventanas destrozadas. Las algas crecen por las paredes", precisa la oferta.

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Precisamente "debido al estado de deterioro, no son posibles visitas", advierte la NGDA, que agrega que "no se requiere certificado de eficiencia energética".

La antigua estación de desmagnetización Isla Ostervilm está situada cerca de la isla de Rügen, entre la península de Reddevitz y unos tres kilómetros al este de la isla de Vilm, en la costa sur de Báltico occidental, en plena laguna de Greifswald, dentro de la reserva de la biosfera, y solo se puede acceder a ella por vía marítima.

En la isla se encuentra asimismo una escultura de Gerhard Benz, una campana de cerámica de unas 1,3 toneladas, creada en 1995 para el festival River Art de Belgrado, que también puede ser adquirida.