Subsecretario de Estado de EE.UU. asistirá a toma de posesión de Fernández en Costa Rica

De acuerdo con un comunicado compartido este lunes por la Casa Blanca, Landau, figura de peso de la política exterior de Washington en América Latina en el Gobierno de Donald Trump, encabezará la delegación que participará en la investidura junto a la embajadora estadounidense en Costa Rica Melinda Hildebrand.

El subsecretario viajará junto a otros altos funcionarios, incluyendo al subsecretario de Estado encargado de América Latina, Michael Kozak, a la subsecretaria Adjunta para Asuntos de Centroamérica y Migración, Ana Quintana-Lovett, y al jefe de Gabinete del Consejero y Director de Planificación de Políticas del Departamento de Estado, Matthew Rhodes.

Fernández, una politóloga de 39 años, ganó las elecciones de febrero pasado con el partido de costarricense de centroderecha Pueblo Soberano, con el 94,61 % de los votos.

La presidenta electa, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual jefe de Estado, Rodrigo Chaves, se ha proclamado como "heredera" del mandatario, un economista de derecha con alta popularidad y un discurso caracterizado por las críticas al resto de poderes del Estado.

Durante la campaña electoral, Fernández prometió "mano dura" frente a la inseguridad y el auge del narcotráfico en Costa Rica, así como reformas policiales y judiciales.

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Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, se ha reforzado la relación con gobiernos de derecha en Centroamérica, como el de Nayib Bukele en El Salvador o el del empresario Nasry Asfura en Honduras, a quien el republicano apoyó abiertamente durante las elecciones del año pasado.