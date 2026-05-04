UER y Alianza Informativa Latinoamérica firman un acuerdo de intercambio de contenidos

El acuerdo, que incluye distribución por satélite, terrestre y en la red, entró en vigor a principios de este mes y, según señaló este lunes la UER en un comunicado, "abre un nuevo capítulo en la colaboración informativa global entre Europa, América Latina y el Caribe".

Las 21 emisoras de la AIL podrán disponer del contenido del Eurovision News Exchange de la UER, organización que representa a más de cien medios audiovisuales de más de 50 países, entre ellos el ente público español RTVE.

Por otro lado, los miembros de la UER "podrán por primera vez beneficiarse de un acceso sistemático a material informativo y señales en directo de noticias de última hora procedentes de Latinoamérica y el Caribe", destacó la organización.

La nueva alianza "acercará culturalmente a los dos continentes", valoró el director ejecutivo de la AIL, Juan Carlos Isaza Montejo.

Entre los miembros de AIL se encuentran la mexicana TV Azteca, la colombiana Caracol Televisión, el brasileño Grupo Bandeirantes (con varias emisoras de radio y televisión) o la venezolana Venevisión, así como, al otro lado del Atlántico, Radio Televisión de Canarias.