Venezuela llega a la CIJ para defender sus derechos sobre territorio en disputa con Guyana

Gil, de acuerdo a una nota de la Cancillería, declaró que el equipo venezolano está listo para "defender la verdad histórica, la verdad territorial y la soberanía venezolana",

"Venezuela se presenta ante la audiencia convocada unilateralmente por Guyana en la Corte Internacional de Justicia para defender en este ámbito, y en todos los que sean necesarios, los derechos históricos de nuestra nación sobre el territorio de la Guayana Esequiba", añadió el canciller en un mensaje publicado en Telegram.

Además, dijo que en las audiencias reafirmarán la ilegalidad de este recurso, ya que contraviene el Acuerdo de Ginebra, "el único instrumento jurídico y acuerdo vigente entre Venezuela y Guyana para alcanzar una solución consensuada a la disputa territorial".

Este lunes comenzaron las audiencias públicas en el caso que enfrenta a Guyana y Venezuela por la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, que fijó la frontera entre la entonces Guyana Británica y el país caribeño.

La controversia gira en torno a la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana.

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Esta zona, rica en recursos naturales y bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, es reclamada por Caracas como parte de su territorio.

El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ, máximo tribunal de Naciones Unidas, para que declare la "validez jurídica y el efecto vinculante" de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.

Caracas declaró el laudo nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.

Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial es la única vía legítima para resolver la controversia, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal.