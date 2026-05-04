Ventas por comercio electrónico en Uruguay crecen un 35 % en el primer trimestre de 2026

El documento 'Panorama del comercio electrónico en Uruguay', elaborado de manera conjunta por la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU) y la consultora Exante, detalló que entre los meses de enero y marzo las ventas bajo esta modalidad alcanzaron los 31.333 millones de pesos uruguayos (unos 802 millones de dólares).

Esta cifra representa, además, un aumento del 2 % en comparación con el último trimestre de 2025, un dato que las entidades responsables del estudio destacaron como particularmente positivo, dado que el periodo inmediatamente anterior suele registrar los mayores picos estacionales de consumo debido a las tradicionales fiestas de fin de año.

El reporte subrayó que el dinamismo del sector tecnológico uruguayo se apoya fundamentalmente en una mayor cantidad de compras efectuadas por los usuarios.

En concreto, durante los primeros tres meses del año en curso se concretaron 24,3 millones de transacciones a través de plataformas de comercio electrónico, lo que supone un salto del 36 % frente al mismo lapso del año anterior.

Al observar la evolución en la medición del último año móvil -comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026-, el ecosistema digital acumuló un total de 87,2 millones de operaciones, generando una facturación global que ascendió a 112.936 millones de pesos (unos 2.830 millones de dólares).

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A pesar del aumento en el volumen general de ventas, el gasto promedio por cada operación se mantuvo estable. El recibo medio en este arranque de 2026 se situó en 1.290 pesos (33 dólares), registrando una leve caída frente al trimestre anterior, pero sosteniéndose en los niveles promedio observados durante gran parte de 2025.

El estudio también informó sobre los hábitos financieros de los consumidores, evidenciando una clara preferencia por el crédito a la hora de realizar desembolsos mayores.

En este sentido, las tarjetas de crédito lideraron el mercado al concentrar el 68 % del monto total de las ventas (21.250 millones de pesos) a través de 10,4 millones de operaciones, registrando el recibo promedio más alto con 2.042 pesos.

Por su parte, las tarjetas de débito y el dinero electrónico acumularon el 32 % restante de la facturación (10.083 millones de pesos).

Sin embargo, estos instrumentos lideraron en la cantidad de transacciones efectuadas de forma cotidiana, con 13,9 millones de usos y un recibo promedio menor, situado en 726 pesos.