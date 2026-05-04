Von der Leyen y Costa abordan con Starmer participación británica en el préstamo a Ucrania

"Hemos reflexionado sobre el plan del Reino Unido de participar en el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE destinado a Ucrania, y hemos coincidido en que supondría un importante paso adelante en las relaciones industriales en materia de defensa entre la UE y el Reino Unido", indicaron los tres líderes en un comunicado conjunto, tras reunirse en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Armenia.

Ese encuentro tuvo lugar, aseguraron, para "mejorar las relaciones entre la UE y el Reino Unido con el fin de beneficiar a los consumidores, a las empresas y a la seguridad colectiva europea".

En lo que se refiere a Ucrania, subrayaron su "apoyo inquebrantable al pueblo ucraniano" y aplaudieron su resiliencia y valentía en las últimas semanas y meses.

Esta declaración se produce en un contexto de acercamiento entre Londres y Bruselas en materia de seguridad y defensa, que ambas partes prevén profundizar en una cumbre bilateral prevista en las próximas semanas.

El anuncio se enmarca además en una nueva ronda de sanciones británicas contra entidades rusas que se espera en los próximos días, con el objetivo de debilitar las cadenas de suministro militar de Moscú.

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Von der Leyen, Costa y Starmer afirmaron igualmente que han acordado iniciar las negociaciones sobre la participación del Reino Unido en el Fondo del Consejo Europeo de Innovación, incluido el fondo 'Scaleup Europe'.

Esa iniciativa prestará apoyo a las empresas tecnológicas prometedoras y de alto crecimiento para que puedan expandirse, y respaldará las ambiciones de la UE y del Reino Unido de retener en Europa a los innovadores más prometedores, subrayaron.

De cara a la próxima cumbre UE-Reino Unido, los tres mandatarios coincidieron en "la importancia de ser ambiciosos en lo que podamos lograr juntos, en beneficio de ambas partes".