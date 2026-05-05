Al menos 380 personas han muerto en Líbano desde entrada en vigor de tregua el 17 de abril

"Desde el 17 de abril al menos 380 personas han muerto a pesar del alto el fuego anunciado. La destrucción generalizada continúa en gran parte del país, afectando a las viviendas de cientos de miles de personas, así como a la infraestructura básica", dijo la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en un comunicado.

Además, según datos del Consejo Nacional de Investigación Científica del Líbano (CNRS) citados en la nota, un total de 428 viviendas fueron destruidas y otras 50 resultaron dañadas en los primeros tres días de alto el fuego.

"La crisis humanitaria y de desplazamiento en el Líbano dista mucho de haber terminado", denunció la agencia, que afirmó que el país se encuentra en "un momento de máxima fragilidad" marcado por los ataques aéreos israelíes, las demoliciones de viviendas en el sur libanés, las órdenes de evacuación o las prohibiciones de regreso a ciertas zonas.

Además, las restricciones de movimiento a los residentes, especialmente en el sur del Líbano, siguen provocando "desplazamientos repetidos y un rápido aumento de las necesidades humanitarias".

ACNUR indicó que, si bien Beirut no ha sido bombardeada en las últimas semanas, los civiles del sur del Líbano y en algunas zonas del oriental Valle de la Bekaa "viven con el mismo temor por sus vidas que antes del alto el fuego", mientras que "cada vez más personas se ven obligadas a huir".

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"La inseguridad continúa condicionando las decisiones de las personas sobre si regresar a sus pueblos y aldeas o permanecer donde están, relativamente a salvo, por ahora. A muchos desplazados ni siquiera se les permite regresar en las zonas del sur que controla el ejército israelí", denunció.

En este sentido, dijo que "miles de familias" han intentado volver a sus hogares desde el alto el fuego, pero estos movimientos se revierten a menudo porque los desplazados se encuentran sus casas destruidas, los barrios inseguros y los servicios básicos inaccesibles.

Asimismo, ACNUR indicó que los movimientos transfronterizos continúan y, desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá el pasado 2 de marzo, más de 310.000 sirios han cruzado a Siria desde el Líbano al afirmar que "no tienen otra alternativa viable que marcharse".

Alrededor de 2.700 personas han muerto en el Líbano desde el inicio de la guerra, según datos oficiales, mientras que más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.