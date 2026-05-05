Alemania e Israel condenan ataques iraníes a Emiratos y exigen renuncia a armas nucleares

"Condenamos enérgicamente los ataques de Irán contra Emiratos Árabes Unidos, que ayer volvieron a ser víctimas de ataques con drones y misiles", dijo Wadephul en una rueda de prensa conjunta con Saar en Berlín.

"Para nosotros está claro: debe evitarse un retorno a enfrentamientos bélicos. Este conflicto debe terminar, pero debe hacerlo de manera que Irán no represente ya ninguna amenaza", "ni para Israel, ni para los países de la región ni tampoco para Europa", enfatizó.

"Irán no debe adquirir armas nucleares, debe abandonar su programa de misiles balísticos y poner fin a su política de desestabilización en la región", insistió el jefe de la diplomacia germana.

Wadephul sostuvo que "cada día es más urgente que Irán acepte ahora la oferta de negociaciones" de EE.UU., por lo que instó a Teherán "a no tensar más la situación".

El ministro alemán de Exteriores reiteró que Alemania está dispuesta, tras el fin de la guerra, a asumir responsabilidades junto con otros países europeos para ayudar en la eliminación de minas y proteger el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

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Saar por su parte recalcó que la víspera volvieron "a recibir pruebas de que el régimen iraní tiene realmente un carácter irracional" con los ataques contra Emiratos Árabes Unidos.

"Los condenamos en los términos más enérgicos", afirmó, y añadió que la conducta de Irán "es una expresión del comportamiento de Irán hacia todos sus vecinos en la región".

"Por eso debemos impedir que Irán disponga de armas nucleares. Así es como actúa Irán ahora. ¡Imagínense cómo actuaría si tuviera armas nucleares!", argumentó.

El ministro israelí insistió en que "la red de terrorismo que Irán ha creado en Oriente Medio también debe ser desmantelada", en referencia a la milicia chií libanesa Hizbulá y a los "ataques contra barcos" y "la colocación de minas en el mar" en el marco del bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Si esta forma de terrorismo marítimo continúa, podría extenderse también a otras partes del mundo", sostuvo.