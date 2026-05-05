Argentina condena los ataques "injustificados" de Irán contra Emiratos Árabes Unidos

"Estos actos son injustificados, inaceptables y contrarios a los principios fundamentales del derecho internacional", aseguró la Cancillería argentina en un comunicado.

El Ejecutivo argentino expresó su plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos y reafirmó su "rechazo a toda forma de agresión que vulnere la soberanía de los Estados, amenace la estabilidad regional y ponga en riesgo la seguridad de la navegación y del comercio internacional".

En relación con la situación en el estrecho de Ormuz, Argentina subrayó "la importancia de garantizar la libre circulación en esa vía marítima, eje estratégico para el comercio energético global", y reiteró su condena a las "reiteradas agresiones del régimen de Irán contra los países del Golfo".

Argentina argumenta que una salida a la actual escalada es reabrir esa vía marítima y avanzar en un acuerdo con garantías reales de seguridad para los países de la región, especialmente ante los riesgos vinculados a los programas nuclear y balístico de Irán.

El ataque a EAU supone el primer quiebre directo de la tregua que entró en vigor el 8 de abril bajo los auspicios de Islamabad, que ha actuado como puente entre Washington y Teherán desde que estalló el conflicto regional en febrero.

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El Ministerio de Defensa emiratí detalló que sus sistemas interceptaron 15 misiles y cuatro drones, un volumen de fuego que Irán justificó como respuesta al "aventurismo" de EE.UU., ignorando los esfuerzos de distensión encabezados por Pakistán.

El impacto de un proyectil en una instalación petrolera en Fuyaira dejó tres heridos de nacionalidad india y provocó un "gran incendio" en este punto estratégico para la exportación de crudo.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, los sistemas de EAU han interceptado más de 500 misiles balísticos y 2.200 drones.

El repunte de las hostilidades se produce apenas unos días después de que Pakistán entregara a Irán la respuesta de Estados Unidos sobre una propuesta de acuerdo integral.